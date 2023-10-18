Из Калуги направили гуманитарную помощь в Первомайск

В среду, 18 октября, гуманитарный груз отправили из Калуги в подшефный Первомайск. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В составе гумпомощи среди прочего три автомобиля.

Также отправлены теплые вещи, постельные принадлежности в Первомайский госпиталь, строительные материалы для котельных, антисептики, лекарства, перевязочные средства.