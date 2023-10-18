В Калуге отремонтировали общежитие колледжа культуры и искусств

Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов 17 октября осмотрел общежитие колледжа культуры и искусств в Тульском переулке, в котором проходил капитальный ремонт.

- Пятиэтажное здание полностью обновлено: отремонтированы внутренние помещения, фасад и входная группа, установлены новые оконные и дверные блоки, заменены инженерные коммуникации, - прокомментировал министр. - В обновленном общежитии созданы комфортные условия по организации проживания студентов. Здание приобрело современный вид, стало более уютным и светлым.

Как рассказал Суслов, теперь запланирован ремонт учебного корпуса колледжа.