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В Калужской области ликвидировали 10 скотомогильников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.10.2023 09:59 0 502
В Калужской области ликвидировали 10 скотомогильников

В Калужской области Госветслужбой ликвидированы 10 из 10 запланированных на 2023 год бесхозяйных скотомогильников. На начало года их количество составляло 31, сообщил председатель комитета ветеринарии при правительстве Калужской области Евгений Водолазов.

Внепланово начаты также работы по ликвидации еще двух скотомогильников в Хвастовичском и Перемышльском районах. 

- Ликвидация скотомогильников позволят вывести земельные участки из статуса скотомогильников и вернуть их в оборот земель сельхозназначения, что в настоящее время актуально в рамках продовольственной безопасности, - пояснил Евгений Водолазов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.10.2023 09:59 0 502
Тэги: общество калужская область экология
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