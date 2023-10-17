Стало известно, сколько калужских семей получили материнский капитал

С января по сентябрь нынешнего года в Калужской области региональный материнский капитал при рождении второго ребенка получили 1824 семьи, при рождении третьего малыша – 1937 семей. Такую статистику 17 октября опубликовали калужские власти.

За этот же период в Калужской области 6599 семей с детьми до трех лет получали ежемесячную выплату, назначаемая при рождении третьего или последующих детей.

В целом в рамках национального проекта «Демография» с начала года различные выплаты получили 11 694 калужские семьи на 12 190 малышей.