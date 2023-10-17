Победитель проекта «Знание.Театр» представит свою постановку на выставке «Россия»

Проект «Знание.Театр» Российского общества «Знание» завершил прием заявок от потенциальных участников конкурса постановок по произведению Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен». Об этом сообщили 17 октября в пресс-службе правительства Калужской области.

Всего на конкурс прислали 2000 заявок.

До 31 октября будет работать конкурсное жюри.

А победитель представит свою работу 9 ноября в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. На этом мероприяти собираются представить главные достижения страны в XXI веке.