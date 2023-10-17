Старинная усадьба в Калужской области получила шанс на восстановление

В Калужской области Арбитражный суд обязал владельца усадьбы Воробьево в Малоярославецком районе провести ее консервацию. Об этом во вторник, 17 октября, рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков.

- Такие меры дадут шанс усадьбе дождаться нового владельца, который будет о ней заботиться должным образом, - пояснил Чудаков.

Ранее собственника усадьбы штрафовали на 100 тысяч рублей по административному делу, однако мер по сохранению памятника архитектуры он не принимал.

Здание начали строить в конце XIX века. В нем в летнее время жил известный хирург Сергей Федоров.