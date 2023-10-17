В России упал интерес к WhatsApp и выросла популярность Telegram

Социологическое агентство «Вебер» опубликовало 17 октября результаты нового исследования на тему медиапотребления россиян.

Согласно этим данным, 93% жителей России заходят в интернет каждый день. А 17% проводят в сети больше восьми часов.

Среди людей в возрасте от 55 до 64 лет интернетом ежедневно пользуется 91%. У пользователей 65+ этот показатель равен 87%.

Главная причина пользования сетью – поиск новостей о событиях в стране и мире.

77% из российских пользователей интернета заходят во «Вконтакте». На втором месте по популярности Youtube, на третьем – «Одноклассники».

WhatsApp остается самым популярным мессенджером, но за год потерял 10 процентных пунктов – с 77% до 67% аудитории. Telegram наоборот вырос до 46%.

Опрос проводился 5-6 октября среди 6 500 россиян старше 18 лет.