В Калуге откроют кабинет мужского здоровья для повышения рождаемости

На следующей неделе в Калуге в больнице №5 в качестве пилотного проекта откроется кабинет мужского здоровья. Об этом рассказал 17 октября заместитель губернатора Константин Горобцов.

Проект реализуется областным Минздравом и Региональным сервисным уполномоченным, советником губернатора Светланой Аникеевой.

- Специалисты будут выявлять причины бесплодия у мужчин, проводить диагностику патологий, инфекционных и воспалительных процессов, онкологических заболеваний и назначать лечение, - рассказал Горобцов. - Эта мера принимается для снижения заболеваемости мужского населения и повышения рождаемости в регионе.

Если такая помощь будет востребована, кабинеты мужского здоровья откроют и в других больницах области.