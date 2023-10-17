В Калуге открылся центр российского Красного креста для детей и родителей

Посетителями Центра, в первую очередь, стали семьи, которым в силу обстоятельств пришлось стать переселенцами. Здесь они получают необходимую психологическую помощь и поддержку.

Комплексная работа специалистов Центра позволяет детям и их родителям проработать травматичный опыт, улучшить навыки эффективной коммуникации и социальной адаптации, интегрироваться в новое для себя общество.

Сотрудниками Центра созданы все условия, чтобы ребята смогли в свободное время общаться друг с другом, играть, выполнять домашние задания, посещать тематические мероприятия и мастер-классы. Стационарный Центр работает на постоянной основе не менее 5 дней в неделю.

С этим важным событием всех причастных поздравил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- Все, кто работает с Красным крестом, знают, какой нелёгкий груз взвалили на свои плечи сотрудники организации и её руководитель Лариса Вячеславовна Пахомова. Я очень рад, что в нашем городе появляются такие места, где нуждающиеся могут получить необходимую помощь. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации проекта, а также представителей калужского бизнес-сообщества за оказанное содействие.