Денисов: «Часто УК не справляются со своими прямыми обязанностями»

Прошедшая неделя в Калуге прошла под знаком пуска тепла, восстановления дорог и полным демонтажем пролетов Синих мостов.

На совещании в понедельник, 16 октября, городской голова Калуги подробно ответил на вопросы горожан и призвал коммунальные службы максимально ускорить процесс ввода тепла в жилые дома.

Кроме этого, в городской управе, похоже, нашли способ ускорить и засыпку разрытых траншей после замены коммунальных сетей.

Окопная война

Перерытые траншеями улицы и переулки Калуги вызывают понятное раздражение горожан. Увы, так сложилось, что многие десятилетия подземными коммунальными коммуникациями никто не занимался. Сгнившие трубы необходимо менять. Существующие сети уже не могут функционировать. Это приводит к многочисленным авариям на сетях.

-Решение об их замене жизненно необходимо для города. Это понимают и в городской управе и сами жители, несмотря на то что сам процесс смены труб весьма неудобен для жителей.

Впрочем, калужане в основном жалуются не на то, что рабочие раскопали дорогу или тротуар, а на то, что после завершения работ очень траншеи долго не засыпают.

– Зачастую энергоснабжающие организации, «Водоканал», «Калугатеплосеть», к сожалению, нарушают регламентные сроки проведения работ, отметил на совещании городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Есть объективные причины, есть необъективные. Нужно иметь более принципиальную позицию и по отношению к организациям, и по отношению к себе самим. Требуя с коммерческих организаций, необходимо такие требования предъявлять и к управлению городского хозяйства.

– Административные комиссии следят за сроками соблюдения производства работ, - отчитался начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - В случае нарушений, организации привлекаются к административной ответственности.

Видимо, не всегда административные комиссии могут решить проблему. Конечно, есть субъективные причины задержек восстановления дорожного полотна и тротуаров после разрытий и в свое время в городской управе были планы задействовать в таких случаях муниципальные организации.

- Необходимо вернуться к этому вопросу и подумать, как мы можем ускорить закрытие ордеров на разрытия в нашем городе, - отметил Дмитрий Денисов.

Сейчас очень много разрытых участков после замены сетей предприятием «Калугатеплосеть». В центре города поменяли шесть километров труб.

– До конца октября подрядчик обязан засыпать все разрытия в Калуге, образованные для замены сетей «Калугатеплосеть», - доложил начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Мы контролируем эту работу в ежедневном режиме.

Городской голова призвал более строго относиться к подрядчикам.

- Если подрядчик не может выполнить где-то эти работы, надо привлекать наше муниципальное предприятие как субподрядную организацию, - сказал Дмитрий Денисов. - Земляные работы мы можем сделать. Важно засыпать все эти траншеи, чтобы калужанам стало вновь комфортно ходить по тротуарам и ездить по дорогам.

Тепло дали, тепла нет

Нынешнее начало отопительного сезона в Калуге прошло стремительно. Связано это с резким похолоданием. И как следствие, возникло много аварийных ситуаций. Оперативность подключения тепла выявила и проблемы работы многих управляющих компаний. Очень часто холодные батареи – это результат банальной нехватки сантехников в УК.

– Сейчас теплоноситель подается на все многоквартирные дома, - рассказал Михаил Вишняков. - Все УК в усиленном режиме выполняют работы по пусконаладке систем отопления домов.

Главный коммунальщик Калуги отчитался о решении проблем по отдельным адресам.

- Плеханова, 12, Герцена, 17, — это ЖРЕУ - 6, там сантехники на местах работают, - доложил Михаил Вишняков. - Ситуация не так быстро, как хотелось бы, но меняется к лучшему. Пухова,5 – это УК МЖД Московского округа Калуги, здесь необходим перепуск в квартирах пятого этажа, не во все квартиры можно сразу попасть для этого. Суворова, 120, УК «Губерния», тоже сейчас проводятся работы по перепуску. Кирова, 32 УК «Феникс» - давление на вводе достаточно, проводятся работы.

По всем заявленным адресам ведутся работы, проблемы устраняются. Есть и аварийные ситуации на сетях, например на Вооруженного восстания, Кирова, 13, Рылеева. Подача тепла была приостановлена на время аварийных работ. Сейчас все устранено, тепло начало подаваться.

С жалобами на отсутствие тепла калужане обращаются и в Государственную жилищную инспекцию. Только за прошедшие выходные колл-центр инспекции принял 543 обращения, из них по Калуге – 506.

ГЖИ Лариса Кожемякина – За выходные было получено 543 обращения по поводу отопления, из них 506 по городу Калуга.

- На полдень понедельника более 400 обращений ещё находятся на контроле ГЖИ, - пояснила заместитель начальника ГЖИ Калужской области Лариса КОЖЕМЯКИНА. - В этом году темпы по пуску тепла стремительные, обычно это занимает две недели. Отсюда и возникающие проблемы. Думаю, к среде останутся лишь точечные неполадки, связанные с аварийными ситуациями.

По словам градоначальника, сложность запуска отопления в Калуге обусловлено сильно децентрализацией всех системы. В городе 130 котельных, 550 километров сетей, почти 3000 многоквартирных жилых домов. К тому же, часто УК не справляются со своими прямыми обязанностями. Многие из них не в состоянии держать в штате необходимое количество сантехников, которые в эти дни должны банально пройти по всем домам и проверить работоспособность всех стояков.

- Мы считаем правильной ту работу, которую мы начали по укрупнению УК, чтобы они стали более мощными и способными противостоять всем возникающим форсмажорным обстоятельствам, - сказал городской голова Калуги. - Если не получается, они обязаны привлекать внешних специалистов. По итогам этого начала отопительного сезона мы наметили ряд мероприятий. Чуть позже мы подробно расскажем калужанам о наших шагах по улучшению работы УК.

Новости Синих мостов

Начало отопительного периода немного отодвинуло на второй информационный план реконструкцию Синих мостов, пожалуй, главной на сегодняшний день стройке города. А между тем, там строители полностью уже разобрали путепровод над железной дорогой.

– Сейчас отсыпаем конусы за устройства первой опоры, - рассказал главный инженер УКС Калуги Антон ДЁМИН. - Буровая установка уже на объекте, сейчас ее собирают, и на этой неделе мы приступаем к разметке мест для устройства набивных свай. Сейчас мы начинаем самую важную процедуру – обустройство свайного поля.

По словам Антона Дёмина, к началу нынешней недели полностью завершены работы по первому участку сетей. Переврезки сделаны, подрядчик сейчас засыпает котлованы. Газовые сети тоже переврезаны. Остаются лишь две большие переврезки в зеленой зоне.

- Сейчас мы планируем переходить на вторую часть площадки, со стороны КАДВИ, - добавил Антон Дёмин. - Начинается закупка материалов для работ на этом участке реконструкции путепровода. Гаражи мы снесли и фронт работ открыт.

- Хочу отметить, что важнейший этап – переустройство сетей со стороны улицы Тарутинская – завершен, - резюмировал городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - На следующей неделе мы должны приступить к формированию нижних слоев дорожной одежды, восстанавливать дорогу, чтобы осуществить тот долгожданный перепуск из частного сектора на Тарутинскую и Второй городской проезд.