Клиенты ВТБ из стран ЕАЭС могут получить статус самозанятого онлайн

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ВТБ расширил функционал личного кабинета самозанятого в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн для нерезидентов – граждан из стран Евразийского экономического союза (Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Киргизии). Они могут в режиме онлайн официально зарегистрироваться в качестве самозанятых и получить доступ к сервисам банка для этого сегмента клиентов.



Среди клиентов, уже воспользовавшихся услугой в ВТБ, больше всего граждан Киргизии – их доля в числе самозанятых нерезидентов порядка 44%. Еще треть приходится на граждан Республики Беларусь, около 20% − Армении и 5% − Казахстана.



Клиенту – гражданину ЕАЭС достаточно получить российский ИНН и оформить карту ВТБ в офисе банка. После регистрации в личном кабинете он может онлайн без посещения ФНС оформить самозанятость и пользоваться всеми инструментами для работы.



«Самозанятость позволяет легально вести бизнес в России и не бояться проверок, работать с юрлицами, искать заказчиков на онлайн-платформах и пользоваться другими преимуществами для развития своего бизнеса. У граждан ЕАЭС есть возможность оформить специальный налоговый режим, поэтому мы сделали наш сервис доступным для них в ВТБ Онлайн. Мы ожидаем, что благодаря этому число клиентов такого налогового режима в ВТБ увеличится на 25% до конца года», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.



В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн клиенты могут учитывать доходы, оформлять чеки и отправлять их своим заказчикам, а также аннулировать в случае необходимости. Сервис также позволяет в режиме онлайн формировать справки о доходах за любой период деятельности.



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