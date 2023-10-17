В Калужской области привился от гриппа 270 171 человек

В Калужской области по данным на 16 октября 270 171 человек привился от гриппа. Среди них 191 976 взрослых и 78 195 детей. Такие данные во вторник опубликовало министерство здравоохранения региона.

- Активно вакцинация проводится в Куйбышевском, Малоярославецком, Мещовском, Кировском и Юхновском районах, - рассказали в Минздраве. - Своевременная вакцинация помогает справиться с тяжелым течением болезни и избежать дальнейших осложнений.

Всего с начала вакцинальной кампании в область привезли 251 200 доз вакцины для взрослых и 91 150 доз вакцины для детей.