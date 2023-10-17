Калужский губернатор поздравил участковых терапевтов

Во вторник, 17 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал поздравление с Днем участкового врача-терапевта.

- Эта профессия одна из самых востребованных в медицине. Спасибо всем, кто трудится в этой сфере. Важнейшее звено в системе здравоохранения, - заявил глава региона.

Он признал, что дефицит участковых врачей остается, но на федеральном и региональном уровне идет работа по поддержке медиков.

- Сотрудничаем с ведущими медвузами страны, - прокомментировал Шапша. - Целевое обучение сейчас проходят более 700 студентов и ординаторов. Кроме подготовки кадров оказываем поддержку молодым специалистам. Это денежные компенсации, в том числе за наем жилья и за долг по ипотеке. А также единовременные выплаты медработникам по программам земский доктор - 1 миллион рублей, земский фельдшер - 500 тысяч рублей.