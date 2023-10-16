В Калужской области филиал Новослободского дома-интерната сдадут до конца года

В поселке Думиничи должны до конца года ввести в эксплуатацию филиал Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов. На стройплощадке на днях побывали замгубернатора Калужской области Константин Горобцов и министр труда и соцзащиты региона Павел Коновалов.

- В настоящее время имеется отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренного государственным контрактом, - прокомментировали 16 октября в Минтруда. - Однако подрядная организация заверила руководство области в том, что будут приняты необходимые меры для завершения работ на объекте в установленные сроки.

Реконструкция объекта ведется в рамках нацпроекта «Демография».

Филиал дома-интерната рассчитан на 40 мест.