В России выросла популярность денежных переводов за рубеж по номеру телефона

С января по сентябрь розничные клиенты банка ВТБ совершили около 180 тысяч переводов в валютах соседних стран за рубеж на 23 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 3,7 раза.
90% переводов пришлись на Армению, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
Чаще всего люди переводили деньги по номеру телефона. Таких операций было 70%.
В среднем по номеру телефона переводят 11 тысяч рублей за раз.
Начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов рассказал, что число переводов в дружественные страны растет весь прошлый и текущий год. С начала лета количество переводов за пределы России по номеру телефона выросло в 1,7 раза.
- Это достаточно удобный способ, деньги поступают получателю мгновенно, поэтому мы наблюдаем рост таких переводов именно в массовом сегменте, - прокомментировал Хранилов.
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