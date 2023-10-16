В России выросла популярность денежных переводов за рубеж по номеру телефона

С января по сентябрь розничные клиенты банка ВТБ совершили около 180 тысяч переводов в валютах соседних стран за рубеж на 23 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 3,7 раза.

90% переводов пришлись на Армению, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Чаще всего люди переводили деньги по номеру телефона. Таких операций было 70%.

В среднем по номеру телефона переводят 11 тысяч рублей за раз.

Начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов рассказал, что число переводов в дружественные страны растет весь прошлый и текущий год. С начала лета количество переводов за пределы России по номеру телефона выросло в 1,7 раза.

- Это достаточно удобный способ, деньги поступают получателю мгновенно, поэтому мы наблюдаем рост таких переводов именно в массовом сегменте, - прокомментировал Хранилов.