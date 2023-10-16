Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 10,4%

За неделю, с 9 по 15 октября, в Калужской области зарегистрировали 8087 случаев ОРВИ. Это на 10,4% меньше, чем было за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник, 16 октября, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемический порог превышен на 10,6%.

За последнюю неделю заболеваемость снижалась среди калужан всех возрастов.

В больницы с ОРВИ попал 31 человек.