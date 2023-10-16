Калужане стали чаще брать микрозаймы

В Калужской области за первые шесть месяцев года оформили 186 тысяч займов в микрофинансовых организациях. Это на 19% больше, чем за январь-июнь 2022 года, сообщили в понедельник, 16 октября, в Банке России.

Средний размер одного микрозайма – 9 тысяч рублей.

При этом в Центробанке напомнили, что для микрофинансовых организаций существуют ограничения. При выдаче кредита в 9000 рублей с клиента не могут взять в сумме больше 23 000 рублей.