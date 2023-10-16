Калужане приняли участие во Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев

Елена Ивановна и Николай Иванович из города Киров представили Калужскую область на VII Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев в Москве. Они являются членами отряда «Доброта через года» Кировского Центра социального обслуживания, сообщил в понедельник, 16 октября, министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.

Они занимаются благотворительной и социальной деятельностью уже более 5 лет.

- Участие в таком мероприятии позволяет им обмениваться опытом с другими волонтерами, находить новые подходы к работе и заряжаться энергией для продолжения своих благотворительных и социальных инициатив, - прокомментировал Коновалов. - Мы гордимся такими «серебряными» волонтерами, которые показывают пример активной жизни и неравнодушия к окружающим.