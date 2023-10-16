Новые купюры ввели в оборот в России

В понедельник, 16 октября, российский Центробанк презентовал обновленные купюры в 1000 и 5000 рублей образца 2023 года.

На тысячерублевой банкноте изображены Никольская башня Нижегородского Кремля, Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике и Музей археологии и этнографии в Уфе.

На пятитысячной банкноте, которая посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу, изобразили стелу «Европа-Азия», памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66-параллель» в Салехарде.

Эти купюры в Калуге и других городах будут постепенно вводиться в оборот. Но деньги со старым дизайном также продолжают действовать.