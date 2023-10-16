Калужане на Всероссийском форуме поделились опытом работы с детьми

Делегация из Калужской области приняла участие во Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!». Это событие собрало более 650 специалистов из 78 регионов в Нижнем Новгороде.

- Цель форума - обсудить актуальные практики социального сопровождения семей различных категорий и эффективные алгоритмы действий специалистов по оказанию социальных услуг детям в кризисных ситуациях, - рассказал министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов. - Главным организатором мероприятия выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

11 октября калужане приняли участие в обсуждении технологии оказания услуг и помощи семьям с детьми.

Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» познакомил с проектом «Наставничество подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации для преодоления трудностей и решения проблем социальной адаптации», который реализуется совместно с центрами содействия семейному воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Представители Боровского района поделились опытом реализации программы, направленной на создание здоровьесберегающей среды по месту жительства детей и подростков.

Кроме того, на форуме калужане поделились опытом работы Семейных МФЦ.

- Эти центры помогают семьям с детьми, предоставляя услуги в режиме «одного окна» и активно используя цифровые сервисы, - пояснил Коновалов. - Проект запущен в сотрудничестве с Минтрудом России и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За период работы Семейных МФЦ поступило 3978 обращений за экстренной, разовой и комплексной помощью. 850 обращений было в онлайн-формате.