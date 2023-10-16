Калужская область заняла 50 место в рейтинге по доходам населения

В рейтинге регионов России по уровню доходов Калужская область заняла 50 место. Такие данные в понедельник, 16 октября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Авторы исследования рассматривали официальную статистику за второй квартал нынешнего года.

За среднемесячный доход калужанин в среднем может купить 1,91 фиксированного потребительского набора. У лидирующего Ямало-Ненецкого автономного округа этот показатель равен 5,9. Последнее место у Карачаево-Черкесской республики – 1,15.

Москва заняла пятое место, Московская область – 10, Орловская – 33, Смоленская – 43, Тульская – 44, Брянская – 51.

При этом за год реальные доходы в Калужской области выросли на 6,4%.