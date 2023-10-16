В понедельник, 16 октября, в Калужской области заметно похолодает, обещают синоптики.

Утром и днем около +7 градусов, пасмурно, в течение дня пройдет дождь.

Ветер слабый, 2-4 метра в секунду. К ночи похолодает до +4.

Наши предки подмечали, если в этот день облака темные и висят низко — к дождю или снегу.