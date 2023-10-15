Команда черлидеров из Калуги пострадала в ДТП на окружной дороге

Как мы писали ранее, в Калуге произошло ДТП с 10 пострадавшими. В микроавтобус врезался автомобиль "Опель", восемь несовершеннолетних и двое взрослых были отправлены в медучреждение.

Как сообщает министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, в микроавтобусе была команда черлидеров из Калуги, девочки ехали на соревнования.

Скорая помощь была на месте через 13 минут. У пострадавших ушибы разной степени тяжести, к счастью. обошлось без серьезных травм.

Девочек осматривают в Детской областной больнице в сопровождении взрослого, один человек доставлен в БСМП.

Прокуратурой Калужской области начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса "Пежо", перевозившего детей - 10 воспитанников МБОУ ДО "Центр "Красная звезда" из г.Калуги в г.Обнинск.