Дорожников Калужской области поздравляют с профессиональным праздником

В воскресенье, 15 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил всех причастных с Днем работника дорожного хозяйства.

- Дорожники ремонтируют и строят трассы, обеспечивают комфортное и безопасное движение транспорта, помогают связывать районы, города и регионы. Благодаря их труду повышается качество жизни людей, - сказал губернатор.

Как отметил глава региона, в области почти 9,5 млрд рублей в этом году выделено на выполнение дорожных программ. Отремонтировано 273 км автодорог, построено - 11 км. В следующем году сделают еще 128 км.

- Поздравляю ветеранов и тех, кто трудится в отрасли, с праздником, - продолжил Владислав Шапша. - Благодарю за преданность выбранному делу. Здоровья, сил и энергии!