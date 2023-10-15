В Калужской области назвали лучшие спортивные учреждения по материально-технической базе

В воскресенье, 15 октября, министерство спорта Калужской области рассказало об итогах регионального конкурса «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области» в 2023 году.

Конкурсная комиссия назвала победителей:

1 место - Боровская спортивная школа «Звезда»;

2 место - Козельская районная «Спортивная школа «Фаворит»;

3 место - Спортивная школа «Космос» города Калуги.

Министерство отметило, что победители областного конкурса будут награждены дипломами и подарочными сертификатами.