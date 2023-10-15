В Калужской области найден живым пропавший мужчина

В субботу, 14 октября, в Калужской области нашли живым пропавшего ранее мужчину, об этом сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт".

Ранее мы писали, что в городе Сосенский Козельского района 10 октября пропал 66-летний Владимир Юрченко, который нуждается в медицинской помощи. Спустя три дня мужчину видели уже в Калуге у БСМП на улице Октябрьской.

В ночь на субботу, 14 октября, волонтеры сообщили:

- Найден, жив!