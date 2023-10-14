В центр Калуги нагнали военной техники и построили блокпост

В центре Калуги у лицея №9 завершились съемки одной из сцен фильма «Ополченский романс» по роману Захара Прилепина. По сюжету это была воинская часть.

Киношники привезли бронированные машины и пушки.

В создании фильма участвует мужчина с Донбасса, воевавший там в 2014 году.

Он просил не называть его имя. Консультант помогает киношникам не наделать ошибок.

Дальше съемки будут проходить в Калуге и Перемышльском районе.