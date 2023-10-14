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В Калужской области на год продлили ограничения для мигрантов

Дмитрий Ивьев , Изображение сгенерировано нейросетью.
Опубликовано: 14.10.2023 12:40 0 236
В Калужской области на год продлили ограничения для мигрантов

На днях в Калужской области вышло постановление губернатора, которое на весь 2024 год продлило действие ограничений для мигрантов. Подпись под документом поставила замгубернатора Карина Башкатова.

Такие нормы действуют с мая 2022 года. Иностранцев с патентами на работу запрещено принимать на работу в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите. 

Подробнее мы рассказывали ранее.

Дмитрий Ивьев , Изображение сгенерировано нейросетью.
Опубликовано: 14.10.2023 12:40 0 236
Тэги: общество
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