В Калужской области на год продлили ограничения для мигрантов

На днях в Калужской области вышло постановление губернатора, которое на весь 2024 год продлило действие ограничений для мигрантов. Подпись под документом поставила замгубернатора Карина Башкатова.

Такие нормы действуют с мая 2022 года. Иностранцев с патентами на работу запрещено принимать на работу в торговле, пассажирских перевозках, кадровых агентствах и общепите.

Подробнее мы рассказывали ранее.