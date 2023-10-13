Россияне увеличили потребительскую активность на 9%

За девять месяцев года покупательский спрос жителей России вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные 13 октября опубликовал аналитический сервис Продажи.рф, входящий в группу ВТБ.

С января по сентябрь россияне потратили в магазинах около 4 триллионов рублей на 31 миллиард товаров. При этом более 11 миллиардов покупок пришлись на третий квартал – рост за год на 5%.

Заметно чаще в России стали покупать электронику. На эту сферу пришлись 64 миллиона покупок на 36 миллиардов рублей. По количество рост за год составил 25%, по сумме - на 12%.

Продажи топлива и автотоваров выросли за девять месяцев на 19%. Россияне потратили на них 830 миллиардов рублей.

Рост на 16% зафиксирован и в продажах цветов. В этой отрасли совершено 13 милионов покупок на 8,2 миллиарда рублей.

Товары для спорта и активного отдыха стали покупать чаще на 9%, потрачены 41,5 миллиарда рублей. Сезон продлил аномально теплый сентябрь, когда спрос вырос на 18%.

Продажи одежды и обуви в нынешнем году выросли на 5%.

На продукты питания стали тратить больше на 7%.

Как отметил директор по развитию бизнеса Продажи.рф Максим Ларькин, покупатели адаптировались к рыночным изменениям и не опасаются делать больше покупок.

– Рынок потребительских товаров постепенно возвращается к своей докризисной структуре за счет восстановления логистических цепочек и появления новых поставщиков, - прокомментировал Ларькин.