Четвертую фигурку космонавтика установили в Калуге

В пятницу, 13 октября, под дубом у «шарика» в Калуге установили четвертого маленького космонавта. Поверх скафандра у него одежда дорожника – светоотражающий жилет и каска.

Фигурку оплатили дорожники, чье управление находится неподалеку. Ее изготовила скульптор Алина Фарниева.

Жилет покрыт светоотражающей краской.

Это уже третий подобный объект в Калуге. Первого космонавтика установили на ступеньках драмтеатра. Второй появился в фонтане на Театральной площади. Третий – у ворот школы на улице Луначарского.

Заказать такую фигурку может любой желающий. Стоимость – около 60 тысяч рублей.

Фигурка расположена под дубом.

Жилет у него светоотражающий.

В руках космонавтик держит рулон дороги.

А вот постамент, на котором раньше был ученый кот, по-прежнему пустует.