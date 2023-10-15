Ранняя диагностика – залог успешного лечения

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В 1985 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы с раком молочной железы, а 15 октября – Всемирным днем борьбы с раком груди.

В России эта болезнь занимает первое место среди злокачественных опухолей. Эффективность лечения зависит от стадии, на котором она диагностирована. Именно поэтому своевременная диагностика – это залог сохранения здоровья и жизни!

Возможности современной медицины открывают широкий спектр методов диагностики заболеваний молочной железы, которые доступны в Эндохирургическом Центре в Калуге. Среди них:

- Физикальное обследование молочной железы, которое проводится высококвалифицированным специалистом: врачом-гинекологом или врачом-маммологом.

- Маммография. В ЭХЦ это классическое рентгенологическое обследование молочной железы, направленное на выявление онкологических опухолей, фиброзно-кистозных новообразований, фиброаденом, проводится на новейшем оборудовании, поэтому является максимально информативным.

- Ультразвуковое исследование груди. Данный метод позволяет точно определить размер, форму, структуру железистой ткани, выявить врожденные аномалии, травматические повреждения, опухолевые новообразования груди. Также врач может провести допплерографию, которая поможет оценить качество, скорость и направление кровотока в сосудах молочной железы.

- Пункционная тонкоигольная аспирационная биопсия с последующей цитологией. В ЭХЦ проводится под ультразвуковым наблюдением. Это позволяет точно визуализировать патологическое новообразование, а также кровоток вокруг него (чтобы не повредить сосуды и предотвратить образование гематом).

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) молочной железы. Максимально информативный метод исследования для обладательниц грудных имплантов. Кроме того, МРТ единственные способ проверить их целостность.

В ЭХЦ используется томограф экспертного класса, благодаря которому пациенты получают предельно точные изображения обследуемых органов и тканей.

- Спирально-компьютерная томография (СКТ). В том числе и с контрастным веществом, что позволяет выявить любые образования на ранней стадии, отслеживать их в динамике и контролировать ход лечения. При введении контраста в ЭХЦ всегда присутствует опытный врач – анестезиолог.

- Лабораторные исследования.

Как правило, при подозрении на рак молочной железы назначаются анализы на онкомаркеры и анализ гормонального профиля. Эти и другие виды лабораторных исследований доступны пациентам Эндохирургического Центра без предварительной записи и очередей 7 дней в неделю.



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Запись по телефону: 8 (4842) 926-977 или на официальном сайте.

Сайт: https://эхц.рф

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