Предприятие «Медынский дорожник» в этом году празднует своё 45-летие

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Сегодня предприятие входит в число лучших предприятий отрасли в Калужской области. Этот факт отметил министр транспорта региона Владимир Волочай в ходе торжественной церемонии, прошедшей 14 октября 2022 г. в областном центре и посвящённой Дню дорожника.

С самого начала деятельности приоритетом при оказании услуг является безопасность людей на автомобильных дорогах с максимально возможным удовлетворением потребностей наших заказчиков. «Медынский дорожник» зарекомендовал себя как ответственное, финансово ­устойчивое предприятие. За всё время своей работы не было претензий со стороны заказчиков. Все работы выполняются качественно и в срок. Весь период существования наша компания расширяется и увеличивает производственные мощности.

У «Медынского дорожника» имеются заслуженные награды, благодарности. Одной из самых почетных является грамота губернатора Калужской области 2014 года. Также в этом году наша организация получила благодарственное письмо от главы Администрации МР «Медынский район» Николая Васильевича Козлова. У старейших специалистов имеются награды, благодарности, грамоты, они являются заслуженными дорожниками.

На сегодня в «Медынском дорожнике» трудится более 50 человек и каждый из работников зарекомендовал себя ответственным и исполнительным. Залогом успешной работы является слаженный коллектив, где каждый сотрудник способен при необходимости подменить товарища. Для этого они отправляются на курсы повышения квалификации. Особенно это важно при наступлении холодов. Погодные условия непредсказуемы, и, чтобы обеспечить безопасное движение автотранспорта, дорожникам порой приходится работать и днём, и ночью.

«Медынский дорожник» является одним из крупнейших налогоплательщиков Медынского района. С момента образования компания ООО «Медынский дорожник» успешно развивает свою деятельность, имеет дорожную спецтехнику, свою ремонтную базу, базу в г. Калуге, штат механиков для обслуживания и ремонта техники. Наличие собственной ремонтной базы для размещения автопарка сводит к минимуму риск простоя техники и гарантирует замену вышедшей из строя техники на аналогичную. Наша компания располагает собственным современным транспортным парком (более 40 единиц техники) и независимо от погодных условий гарантирует своевременное качественное оказание услуг в своей сфере деятельности.

Всего в ведении «Медынского дорожника» находится около 200 километров автодорог. Это практически все направления Медынского района, а также содержание северного обхода г. Калуги на участке Анненки—­Жерело.

С момента передачи объекта на автомобильной дороге не было зарегистрировано дорожно-­транс-портных происшествий по вине подрядчика. Также не было ограничения или закрытия дорожного движения, снижения средней скорости транспортного потока, что является основной целью содержания автомобильных дорог.

Руководство от всей души поздравляет весь коллектив «Медынского дорожника» с профессиональным праздником и желает дальнейших трудовых успехов!

ООО «Медынский дорожник»

Калужская обл., г. Медынь, ул. Мира, 26А.

Тел.: +7 (48433) 2–25–57.



ООО «Медынский дорожник».

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