В Калужской области расширят базу доноров костного мозга

В Калужской области ведется работа по расширению базы доноров. Эту тему в пятницу, 13 октября, прокомментировал губернатор Владислав Шапша.
- В базе данных около 60 тысяч человек, которые хотя бы раз сдавали кровь, - отметил Шапша. - В регионе ежегодно заготавливается около 10,5 тысячи литров крови, закрывающие потребность лечебных учреждений.
В стране также запущен Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас в нём данные о почти 266 тысячах доноров. Власти заявляют о цели в 500 тысяч человек.
- Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам, - рассказал калужский губернатор. - Сегодня в нашей области всего около 100 калужан, состоящих в таком регистре. В эти выходные в Обнинске и Калуге пройдет акция ДавайВступай. Желающие смогут сдать кровь для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
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