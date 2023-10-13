В Калужской области расширят базу доноров костного мозга

В Калужской области ведется работа по расширению базы доноров. Эту тему в пятницу, 13 октября, прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- В базе данных около 60 тысяч человек, которые хотя бы раз сдавали кровь, - отметил Шапша. - В регионе ежегодно заготавливается около 10,5 тысячи литров крови, закрывающие потребность лечебных учреждений.

В стране также запущен Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас в нём данные о почти 266 тысячах доноров. Власти заявляют о цели в 500 тысяч человек.

- Это позволит отказаться от обращения к зарубежным регистрам, - рассказал калужский губернатор. - Сегодня в нашей области всего около 100 калужан, состоящих в таком регистре. В эти выходные в Обнинске и Калуге пройдет акция ДавайВступай. Желающие смогут сдать кровь для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.