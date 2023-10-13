В Калужской области 163 мужчины ушли в декретный отпуск

В воскресенье, 15 октября, в России будет праздноваться День отца. В преддверии этого события стало известно, сколько мужчин в Калужской области находится в декретном отпуске.

Ухаживают за детьми в возрасте до полутора лет 163 папы, сообщили в пятницу в региональном управлении Социального фонда. Это 2% от всех семей, у которых оформлен такой отпуск. В 98% случаев в декрет ушла мама.

В течение полутора лет выплачивается пособие в 40% от среднего заработка того, кто уходит в декретный отпуск. Но не менее 8591 рубля и не более 33 281 рубля.

- Также законодательством разрешено совмещать работу и получение ежемесячного пособия, если сотрудник устроен на неполный день или работает на дому, - пояснили в Социальном фонде.