В Калуге предпринимателя оштрафовали за опасный батут

В четверг, 12 октября, калужская прокуратура рассказала о результатах проверки городских аттракционов.

Один из предпринимателей использовал надувной батут с рваными швами. Они представляли угрозу для детей.

По административной статье бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей.