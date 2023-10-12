Телевидение и радио отключат в Калуге 16 октября

В понедельник, 16 октября, в Калуге временно не будут работать некоторые телеканалы и радиостанции. Это связано с проведением профилактических работ, рассказали в городской управе.

С 2 ночи до 11 утра отключат телеканалы первого и второго мультиплексов, а также радио «Вести».

С 5:00 до 11:00 из эфира исчезнет «Радио России». А с 6:00 до 11:00 нельзя будет послушать «Маяк».