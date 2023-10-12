Владислав Шапша призвал поддержать успехи Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 11 октября призвал калужан поддержать различные проекты нашего региона в голосовании ДОСТИЖЕНИЯ.РФ, которое проводится в рамках подготовки международной выставки-форума «Россия». Отдать свой голос можно по этой ссылке.

Проект организовали, чтобы рассказать о самых важных достижениях страны в XXI веке.

Пока среди калужских достижения лидирует фестиваль «Мир гитары», который поддержало около 1000 человек.