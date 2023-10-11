Население Калужской области выросло на 2438 человек

С января по июль в Калужской области умерли 8240 человек, а родились 4658. Естественная убыль составила 3582 человека, сообщили в Калугастате.

При этом население региона выросло за счет миграции. Из других областей и стран к нам приехал 28 791 человек, а уехал 22 771.

В целом за семь месяцев население выросло на 2438 человек.