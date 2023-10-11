Калужане жалуются на холод в детском саду

В среду, 11 октября, жители областного центра массово жаловались на низкую температуру в квартирах. Одно из обращений, поступивших нам от читательницы, касается детского сада №116 на улице Гагарина.

- На улице минус, а в саду нет отопления, - негодует калужанка. – На данный момент батареи ледяные, а Горуправа отвечает, что отопление есть, это как?

Мы обратились к помощнику министра образования Калужской области Михаилу Морозову.

- В сад отопление подано, просто только вчера справились с завоздушенностью батарей, - рассказал он. Сейчас постепенно прогреется.