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Аппаратная косметология нового уровня стала доступна калужанам

Опубликовано: 13.10.2023 10:02 0 431
Аппаратная косметология нового уровня стала доступна калужанам
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Отделение косметологии Эндохирургического Центра в Калуге продолжает радовать своих клиентов новыми технологиями и эффективными процедурами для сохранения красоты и молодости без боли, реабилитации и сезонных ограничений.
 
Теперь в отделении косметологии и пластической хирургии ЭХЦ проводится ряд процедур на высокотехнологичном неодимовом лазере AMI Q-Master Plus, который является уникальным для нашего региона! 
 
С неодимовым лазером Q-Master Plus от Ami решение целого ряда эстетических задач вышло на новый уровень. Теперь пациентам ЭХЦ доступны:
  • омоложение без реабилитации;
  • выведение татуировок и татуажа без боли и гораздо бережнее для вашей кожи;
  • удаление пигментации и сосудов за меньшее количество сеансов. 

Q-Master Plus — это высокотехнологичный аппарат, в котором для генерации лазерного излучения используется неодимовый кристалл. Именно он сделал возможным получать быстрый результат при минимальном восстановлении сразу в нескольких направлениях.
 
Неодимовый лазер выгодно отличается от других систем глубиной проникновения луча, что позволяет глубоко, но деликатно и безопасно проникать в ткани, не перегревая и не повреждая при этом кожные покровы.
 
 
В режиме работы Q-Switch лазер производит очень короткие и мощные импульсы, измеримые в наносекундах (а это одна миллиардная секунды!). 
 
Это позволяет избирательно воздействовать на пигментные элементы даже очень маленького размера (как меланин, так и тату-краску), не затрагивая другие клетки.
 
 
Спектр задач, которые деликатно и надежно решает Q-Master Plus, максимально широк:
  • удаление татуировок и перманентного макияжа; 
  • удаление веснушек и пигментных образований кожи;
  • удаление ангиом и сосудистых образований: купероз, сосудистые звездочки и др.;
  • лазерное омоложение;
  • карбоновая чистка;
  • лечение розацеа, акне / постакне и др.
Среди преимуществ AMI Q-Master Plus можно отметить:
  • комфортное проведение процедур;
  • отсутствие повреждений: лазерный луч не вызывает ожогов кожи, не повреждает здоровые ткани;
  • широкий диапазон возможностей: регулируемый диаметр рабочего пятна позволяет прицельно обрабатывать различные кожные дефекты. 

Аппарат показывает хорошие результаты уже после 1-го сеанса. При этом пациенту не требуется реабилитация, так как на коже не остается серьезных повреждений, не затрагиваются здоровые ткани.
 
Важно, что на новом ниодимовом лазере работают врачи – дерматологи и  косметологи – эстетисты, прошедшие обучение и получившие сертификат.
 
В Эндохирургическом Центре заботятся о красоте, сохраняя здоровье!
 
 
Запись осуществляется по телефону 8 (920) 090-48-09
г. Калуга, д. 57, стр. 6
 
 
 ООО «Эндохирургический Центр».
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Опубликовано: 13.10.2023 10:02 0 431
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