Аппаратная косметология нового уровня стала доступна калужанам

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Отделение косметологии Эндохирургического Центра в Калуге продолжает радовать своих клиентов новыми технологиями и эффективными процедурами для сохранения красоты и молодости без боли, реабилитации и сезонных ограничений.

Теперь в отделении косметологии и пластической хирургии ЭХЦ проводится ряд процедур на высокотехнологичном неодимовом лазере AMI Q-Master Plus, который является уникальным для нашего региона!

С неодимовым лазером Q-Master Plus от Ami решение целого ряда эстетических задач вышло на новый уровень. Теперь пациентам ЭХЦ доступны:

омоложение без реабилитации;

выведение татуировок и татуажа без боли и гораздо бережнее для вашей кожи;

удаление пигментации и сосудов за меньшее количество сеансов.

Q-Master Plus — это высокотехнологичный аппарат, в котором для генерации лазерного излучения используется неодимовый кристалл. Именно он сделал возможным получать быстрый результат при минимальном восстановлении сразу в нескольких направлениях.

Неодимовый лазер выгодно отличается от других систем глубиной проникновения луча, что позволяет глубоко, но деликатно и безопасно проникать в ткани, не перегревая и не повреждая при этом кожные покровы.

В режиме работы Q-Switch лазер производит очень короткие и мощные импульсы, измеримые в наносекундах (а это одна миллиардная секунды!).

Это позволяет избирательно воздействовать на пигментные элементы даже очень маленького размера (как меланин, так и тату-краску), не затрагивая другие клетки.

Спектр задач, которые деликатно и надежно решает Q-Master Plus, максимально широк:

удаление татуировок и перманентного макияжа;

удаление веснушек и пигментных образований кожи;

удаление ангиом и сосудистых образований: купероз, сосудистые звездочки и др.;

лазерное омоложение;

карбоновая чистка;

лечение розацеа, акне / постакне и др.

Среди преимуществ AMI Q-Master Plus можно отметить:

комфортное проведение процедур;

отсутствие повреждений: лазерный луч не вызывает ожогов кожи, не повреждает здоровые ткани;

широкий диапазон возможностей: регулируемый диаметр рабочего пятна позволяет прицельно обрабатывать различные кожные дефекты.

Аппарат показывает хорошие результаты уже после 1-го сеанса. При этом пациенту не требуется реабилитация, так как на коже не остается серьезных повреждений, не затрагиваются здоровые ткани.

Важно, что на новом ниодимовом лазере работают врачи – дерматологи и косметологи – эстетисты, прошедшие обучение и получившие сертификат.

В Эндохирургическом Центре заботятся о красоте, сохраняя здоровье!

Запись осуществляется по телефону 8 (920) 090-48-09

г. Калуга, д. 57, стр. 6

ООО «Эндохирургический Центр».

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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