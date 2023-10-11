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ЗАГС отчитался о внедрении традиционных ценностей в калужских семьях

Софья Фирсова, Фото: Правительство Калужской области
Опубликовано: 11.10.2023 12:13 0 212
ЗАГС отчитался о внедрении традиционных ценностей в калужских семьях

В среду, 11 октября на планерке Владислава Шапши обсуждали реализацию семейной политики и создание условий для поддержки материнства и детства, повышение доступности медобслуживания и образования.

Губернатор отметил, что в помощи семьям активное участие принимают органы ЗАГС. 

Мероприятия, проводимые органами ЗАГС пользуются большой популярностью среди местных жителей. В регионе проводят беседы со студентами, парады колясок, чествуют юбиляров супружеской жизни, сажают деревья в честь новорожденных и молодоженов.

Ежегодно в Калужской области регистрируют 40 тысяч актов гражданского состояния. В регионе выполняется норма по показателям эффективности деятельности органов госвласти. Об этом рассказала начальник управления записи актов гражданского состояния региона Юлия Гусева.

За 9 месяцев в Калуге 1265 семей стали многодетными, за данный период родилось 6168 детей. 
Для тех, кто пересек отметку в 50 лет совместной жизни, ежегодно вручается поздравительный адрес Губернатора.

Также в области с особым вниманием относятся к проведению бракосочетаний. Ежегодно в регионе свой союз официально регистрирует 7 тысяч семей. 
Особое внимание уделяют бракам с иностранцами, количество которых значительно снизилось. В 2022 году – 11%, а за 9 месяцев 2023 года - 6,6%.

Разводятся около 5 тысяч семей, 70% из них делают это в судебном порядке. С 2016 года ЗАГС Калужской области и минтруда и соцзащиты региона реализуют проект Социальная профилактика разводов»

Софья Фирсова, Фото: Правительство Калужской области
Опубликовано: 11.10.2023 12:13 0 212
Тэги: калужская область губернатор
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