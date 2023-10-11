В Калужской области расходы на здравоохранение увеличили на 1,1 миллиарда рублей

Бюджетные расходы на здравоохранение в Калужской области увеличатся на 1, 1 миллиарда рублей. Об этом в среду, 11 октября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Средства пойдут на покупку лекарств льготным категориям граждан, - пояснил он. - Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Установку ФАПов. Значительные средства пойдут на дополнительные меры соцподдержки военнослужащих и добровольцев СВО и их семей.

По его словам, поправки в бюджете связаны с прогнозным ростом доходов, перераспределением расходов по отдельным направлениям.