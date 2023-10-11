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Уроки мужества прошли в школе №8 Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2023 09:13 0 424
Уроки мужества прошли в школе №8 Калуги

В мае этого года решением Городской Думы школе № 8 было присвоено имя офицера Управления «А» ЦСН ФСБ России старшего лейтенанта А.А. Матюшина. 

После окончания средней школы № 8 Алексей Матюшин поступил в Рязанское воздушно-десантное училище. С 2009 года проходил службу в Управлении "А" Центра специального назначения ФСБ России. Погиб во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе 4 ноября 2013 года. Указом Президента России старший лейтенант Матюшин награжден орденом Мужества посмертно.

10 октября ветераны подразделения «Альфа» и сослуживцы Алексея провели для учеников уроки мужества. Школу также посетил Глава городского самоуправления Юрий Моисеев и депутаты Гордумы, возложившие цветы к мемориальной доске, установленной в память о герое.

- Наша страна будет жить и развиваться только в том случае, если её будут защищать настоящие патриоты. Но патриота нельзя воспитать книгами и фильмами, только личным примером. Алексей Матюшин был обычным школьником: учился, занимался спортом, но смыслом его жизни стала служба Отечеству. Алексей – настоящий герой, замечательно, что школе присвоено его имя. Нашему городу есть, кем гордиться, а ученикам 8-й школы – есть на кого равняться, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2023 09:13 0 424
Тэги: городская дума
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