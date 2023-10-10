Жители Калужской области стали чаще сдавать отходы на переработку

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило о росте результативности мероприятий по утилизации вторсырья.

Акция «Батарейку принеси – ёжика спаси» проводится в регионе уже 5 лет. В 2020 году калужане собрали 500 килограммов ценного вторсырья, в всего за три месяца этого года – свыше 5,3 тонны.

Растет число сторонников и экомарафона «Добрые крышечки». В прошлом году они отправили на вторичную переработку 618 килограммов пластика, а в этом – в рамках акции удалось собрать вдвое больше.