ВТБ Онлайн во «ВКонтакте» стал доступен для клиентов других банков

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ВТБ запустил «легкую» версию ВТБ Онлайн во «ВКонтакте» для клиентов других банков. Пользователи платформы смогут пройти простую регистрацию и впервые попробовать услуги банка — делать пополнения и переводы с помощью цифровой дебетовой карты, не покидая платформу. По оценкам ВТБ, за полгода сервисом воспользуются до 100 тысяч человек.

Чтобы воспользоваться услугой, в официальном сообществе банка во «ВКонтакте» надо перейти в сообщения с ВТБ. После этого начать диалог с чат-ботом, затем выбрать опцию «ВТБ Онлайн» и далее нажать «Я не клиент ВТБ».

После регистрации появится возможность переводить деньги на карту другого банка, пополнять цифровую карту, просматривать детальную информации по ней, историю операций и баланс. Также можно будет оставить заявку на оформление продуктов банка через раздел «Продукты».

«В апреле в качестве альтернативной площадки обслуживания клиентов мы запустили онлайн-банк ВТБ на платформе “ВКонтакте”. Теперь мы начинаем оптимизировать существующие опции и добавляем новые, которые могут быть максимально полезны для действующих и новых пользователей. Возможность, не покидая ВКонтакте, пройти минутную регистрацию и сразу начать пользоваться цифровой картой банка, оформить заявки на другие финансовые продукты — это один из самых простых способов ознакомиться с услугами онлайн-банка или решить срочный финансовый вопрос. Аудитория “легкой версии” ВТБ Онлайн в 2023 году достигла 1,8 млн человек, и мы рассчитываем на максимальную пользу такой опции в мессенджерах», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

ВТБ запустил Банк в VK в апреле 2023 года. Сервис открывает возможность переводить деньги по номеру телефона и между своими счетами, совершать платежи, в том числе оплачивать счета пакетом, просматривать баланс и историю операций. Аудитория цифрового банка активно растет: сегодня уже около 100 тысяч пользователей общаются с чат-ботом ВТБ во «ВКонтакте». Клиенты активно интересуются просмотром баланса счетов (90%), а среди операций самой популярной стал перевод через СБП (60%).

Банк ВТБ (ПАО).

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