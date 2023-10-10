ВТБ снизил для новых клиентов СМБ минимальную сумму для депозита «Овернайт»

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ВТБ снизил для новых клиентов среднего и малого бизнеса минимальную сумму размещения средств на депозите «Овернайт». При подключении услуги «Овернайт Лайт» они смогут получать доход, переводя на депозитный счет от 50 тыс. рублей. Стандартная сумма размещения на депозите «Овернайт» − от 1 млн рублей.



Подключить услугу «Овернайт Лайт» можно в интернет-банке ВТБ Бизнес, а также в офисах банка, обслуживающих юридических лиц. Предложение доступно новым клиентам и действует в течение года с даты открытия счета в ВТБ.



Клиенты среднего и малого бизнеса используют депозит «Овернайт» для размещения свободных средств на один рабочий день. Они могут перевести на него деньги в вечернее время до 21:00, а получить проценты уже на утро следующего дня. Предложением можно воспользоваться для размещения средств и на выходные и праздничные дни.



«Мы создаем все больше возможностей для небольших компаний успешно стартовать и развивать свое дело без лишних вложений времени и средств. В июле мы снизили для новых клиентов минимальную сумму неснижаемого остатка на счете, на которую начисляются проценты, в рамках услуги «НСО Лайт». Теперь в формате «лайт» доступен еще один из самых востребованных у предпринимателей продуктов – депозит «Овернайт», минимальная сумма для которого снизилась с 1 млн до 50 тыс. рублей. Клиентам остается только решить, на что потратить начисленные проценты. Например, ими можно компенсировать расходы РКО и сделать обслуживание в банке фактически бесплатным», − отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



На депозит «Овернайт» средства можно перевести со счета в ВТБ или другом банке. Доход начисляется по ставкам по депозиту «Овернайт» на дату внесения.



Новые клиенты ВТБ − клиенты, которые открыли в Банке первый банковский счет в рублях РФ, с которого разрешено размещение депозитов, начиная с 18.09.2023). Ставка: 10,95 % при оформлении через ДБО (интернет-банк и мобильное приложение), 10,85% при оформлении в офисах банка, обслуживающих юридических лиц (ставка может быть изменена банком при изменении ключевой ставки Банка России). Срок: 1 рабочий день. Валюта: рубли РФ. Выплата процентов: в конце срока. Подробная информация на официальном сайте https://www.vtb.ru/malyj-biznes и в подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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