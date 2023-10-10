В Калужской области ищут работников на зарплату в 400 тысяч рублей

В начале октября в Калуге опубликовали вакансии, в которых потенциальным работникам предлагают зарплату до 400 тысяч рублей в месяц. Во вторник подборку составил ресурс HeadHunter.

Такие деньги готовы платить специалисту по продажам металлорежущего инструмента, а также лизинговому брокеру.

Главному инженеру и менеджерам по продажам предлагают до 300 тысяч рублей в месяц.

Программиста 1С ищут на 200 тысяч в месяц, а сетевому инженеру, детскому стоматологу и технологу мельницы в месяц калужские работодатели готовы платить 150 тысяч рублей.

За последний месяц в Калужской области было 3 600 вакансий с зарплатой от 100 000 рублей.