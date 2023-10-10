Денисов: если УК доставляют вам неудобство, меняйте её. Сколько можно терпеть?

В понедельник, 9 октября, на еженедельном совещании городской голова Калуги Дмитрий Денисов обсудил с коллегами ход восстановительных работ и традиционно ответил на вопросы калужан.

Циклон с ирландским именем натворил много бед на территории Калуги. Все аварийные службы города несколько суток работали в круглосуточном режиме.

Основные горячие точки последних дней касались электроснабжения, отопления и упавших от порывов ветра деревьев и работы управляющих компаний.

Дайте свет!

Погодный форсмажор потушил лампочки в нескольких населенных пунктах пригорода Калуги и на отдельных улицах областного центра. В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) за двое суток ненастья обратилось более 700 калужан с жалобами на электроснабжение. Обращались люди и напрямую к городскому голове через социальные сети.

- Да, у нас на выходных были проблемы с электроснабжением населенных пунктов Росва, Яглово, на Правобережье ряд улиц был отключен, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Сейчас мы производим опиловку деревьев, которые упали на линии электропередач в деревнях Квань, Пеньково, Перцево, Ромоданово, на улице Заречная и других.

По словам представителя МРСК, аварийные бригады работали двое суток и сейчас все отключенные абоненты подключены к электроснабжению. Главная причина отключения света – упавшие на провода деревья. Официально в ЕДДС по аварийным деревьям было зафиксировано 11 обращений.

– Читаю сообщения калужан и вижу фотографии упавших деревьев особенно в сельской местности, конечно, их больше 11, - уточнил Дмитрий Денисов. - Но в первую очередь мы их убираем там, где существует реальная опасность жизни людей. Конечно, уберем со временем все упавшие деревья.

Что касается деревни Яглово, где жители сидели без света больше суток, то представители филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» прокомментировали ситуацию отдельно:

- На линии, питающей д. Яглово, произошло технологическое нарушение, вызванное неблагоприятными погодными явлениями (дождь, сильный ветер до 22м/с). Энергетики непрерывно вели восстановительный работы. К 12:25 ч. электроснабжение всех потребителей д. Яглово было восстановлено по резервному источнику питания. Приносим извинения за доставленные неудобства.

За время ненастья, вызванного циклоном в Калуге, была повреждена кровля двух жилых домов. Дмитрий Денисов обратил внимание на поступающие от жителей этих домов вопросы. Управляющим кампаниям было указано на незамедлительное проведение ремонтных работ.

Где тепло?

Отопительный сезон стартовал в Калуге на прошлой неделе. Традиционно сначала батареи начали заполняться горячей водой в социальных учреждениях города. Как отмечалось на прошедшем в понедельник совещании, проблем с теплом в заведениях соцкультбыта нет.

В жилые дома тепло было пущено в минувшую пятницу. И здесь, увы, не обошлось без проблем. За двое суток в ЕДДС поступило более 400 жалоб на холод в квартирах. Непосредственно городскому голове пожаловалось гораздо большее количество калужан.

В понедельник львиная доля времени совещания была посвящена пояснению отсутствия тепла и срокам его подачи в каждый конкретный дом. Количество сообщений под видеотрансляцией Дмитрия Денисова никогда, пожалуй, не было столь большим.

– Всего к сезону подготовлено 130 котельных, из них 103 – муниципальные, - пояснил начальник управления ЖКХ Калуги Михаил Вишняков. - На сегодняшний день все котельные запущены. В некоторых ведомственных сейчас устраняются пусконаладочные недочеты.

Частные котельные – извечная проблема города. Понудить собственников выполнять в полном объеме все обязательства по срокам подачи тепла не всегда удается. И тем не менее, проблема решается.

– У нас традиционно в начале отопительного сезона возникают проблемы с ведомственными котельными, - рассказал Дмитрий Денисов. - В этом году мы решили вопрос о передаче в муниципальную собственность котельной завода Ремпутьмаш. Я был там перед пуском тепла, видел, что удалось все добросовестно подготовить к началу отопительного периода. Тем не менее вопросов очень много, мы открыли специальную горячую линию для жителей города. По итогам ее работы мы увидели около 250 горячих, а точнее холодных точек Калуги.

Всего в Калуге 2268 многоквартирных домов, подключенных к центральному отоплению. На утро понедельника тепло поступает на более чем 2000 домов. На 25 домов отопление будет подано после устранения аварийных ситуаций.

К сожалению, часто бывает, что холодными батареи в квартире остаются не из-за проблем в котельных или теплосетей. Огромное количество жалоб городскому голове поступает на медлительность, а порой и откровенное хамство со стороны управляющих компаний.

– Я прошу ГЖИ, совместно с управлением ЖКХ города совместно усилить работу с управляющими компаниями, - заявил городской голова. - Ведь у многих УК нет в штате необходимого количества сантехников, которые должны просто зайти в подвалы, в техпомещения и открыть задвижки.

Проблемы можно избежать, если совет дома или активные его жители будут более внимательны к работе своей управляющей компании. Еще один выход из положения предложил на совещании сам Дмитрий Денисов:

- Я обращаюсь к калужанам, если вы чувствуете, что год за годом одна и та же управляющая компания доставляет вам неудобства, меняете ее. Сколько можно терпеть? Тепло на дом подается, а в самом доме холодные батареи из-за безалаберности УК. Меняйте её без раздумий.

Стоит прислушаться к призыву городского головы Калуги, чтобы перестать кутаться в пледы и сидеть перед электрообогревателями каждую осень, не правда ли?