Бывший городской голова Калуги получил новую должность в Совете Федерации

Бывший городской голова Калуги Николай Любимов стал заместителем председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

- За это сегодня единогласно проголосовали члены нашего комитета, - рассказал во вторник, 10 октября, калужский сенатор Анатолий Артамонов. - Как и прежде, он будет отвечать за проработку совместных вопросов с профильными комитетами Госдумы плюс добавляются вопросы совершенствования Бюджетного кодекса.

Напомним, Любимов был городским головой Калуги и заместителем губернатора Калужской области как раз при Артамонове. Потом он уехал в Рязань, где проработал губернатором пять лет. В сентябре прошлого года Любимов стал сенатором от Рязанской области.