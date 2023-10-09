В России спрос на кредиты для покупки китайских автомобилей вырос в 2,5 раза

Доля китайских брендов в выдачах автокредитов превысила 60%.
Жители России заметно чаще стали покупать автомобили китайских брендов.
С начала 2023 года спрос на кредиты для покупки авто из Китая вырос в 2,5 раза. Сейчас 60% кредитов на новые машины выдается на китайские бренды.
С января по сентябрь около 16 700 россиян получили займы на покупку новых китайских авто на общую сумму в 30 миллиардов рублей. Это почти в шесть раз больше, чем в 2022-м. Самой популярной стала марка Omoda, также в тройке лидеров Changan и Haval.
Как отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников, продажи китайских авто уже опережают показатели по российским маркам, а также машинам из Франции, Германии и Японии.
- Мы ожидаем, что в четвертом квартале спрос россиян на китайские бренды усилится, и к концу года их доля может достичь 70%, - сделал прогноз Алексей Бочарников.
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